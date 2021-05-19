Названы главные поставщики поддельных справок о вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/7041d614-b91c-11eb-a5d2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

США, Великобритания и Германия являются лидерами по торговле поддельными справками о вакцинации от коронавируса. На сегодня в мире действуют свыше 1,2 тысяч компаний, которые продают липовые свидетельства о прививке, пишут «Известия».

Фирмы, торгующие такими справками, есть и в России, ссылается издание на слова одного из авторов исследования о продаже поддельных сертификатов в даркнете Одеда Вануну.

Большая часть продаж поддельных сертификатов производится через каналы Telegram. Мы можем сказать, что сегодня доступно более 100 каналов, в то время как в начале марта было всего пять. Основные страны, в которых торговля липовыми сертификатами идет наиболее активно, — США, Великобритания и Германия, — заявил эксперт.

Рынок таких подделок сейчас набирает обороты и побороть его можно только одним путём — созданием глобальной базы вакцинированных, уверен израильский специалист.

Как сообщалось ранее, сотрудники столичной полиции задержали мужчину, у которого были обнаружены поддельные справки и сертификаты о вакцинации от коронавируса. Мужчина выполнял функции курьера и развозил поддельные документы клиентам.