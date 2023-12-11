Названо новое место притяжения миллиардеров Bloomberg: новым местом притяжения активов миллиардеров стал Абу-Даби

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Новым местом притяжения активов миллиардеров стал Абу-Даби, пишет Bloomberg. По данным агентства, за последние шесть лет число зарегистрированных там фирм выросло более чем в сто раз.

В настоящий момент в столице ОАЭ числятся более пяти тысяч частных компаний по сравнению с 46 в 2016 году. До этого богатейшие люди мира предпочитали держать свои финансы на Каймановых или Британских Виргинских островах, а также в Швейцарии.

Среди бизнес-релокантов агентство называет основателя криптобиржи Binance Чанпэна Чжао, индийский клан Адани, создателя одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рэя Далио, а также российского миллиардера Владимира Лисина. Их привлекают в Абу-Даби гарантии защиты активов, конфиденциальность, а также низкие налоги, говорится в публикации.

Ранее Bloomberg писал, что российские фирмы, базирующиеся в Объединенных Арабских Эмиратах, попадают под более пристальное внимание со стороны местных банков. Причиной тому стало давление со стороны США. Отмечается, что ОАЭ привлекли поток российских денег в первый год после начала СВО, благодаря чему компании быстро и легко сориентировались в банковских операциях. Этот процесс постепенно становится все более трудным.

В апреле сообщалось, что второй крупнейший банк ОАЭ ENBD начал блокировать инвестиционные счета граждан России. Ограничения были введены из-за поступившей «директивы ЕС». При этом для россиян, имеющих резидентство в Эмиратах, исключений не предусмотрено.