https://static.news.ru/photo/566df8a8-e77c-11e9-b977-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Стало известно имя вероятного нового специального представителя Соединённых Штатов на Украине вместо Курта Волкера. Это советник главы Национальной разведки Майкл Костив, который 10 лет проработал в ЦРУ.

Если для назначения на должность спецпредставителя необходима только подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом. И здесь для Костива могут возникнуть некоторые сложности, — сообщает украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на свои источники.

72-летний Костив ушёл из ЦРУ в 1982 году после скандала с якобы украденным из супермаркета пакетом бетона. Затем около 20 лет проработал в нефтегазовой компании Chevron.

Об отставке Волкера стало известно 28 сентября. Причиной стала жалоба анонимного свидетеля о якобы имевшем место давлении президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского.

Как ранее писал News.ru, высокопоставленные дипломаты США подталкивали Зеленского провести расследование в отношении вице-президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена в обмен на встречу с Трампом.