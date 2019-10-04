https://static.news.ru/photo/a4b1a05c-e6a8-11e9-9ec6-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Tracy Barbutes/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Высокопоставленные дипломаты США подталкивали президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении вице-президента Соединённых Штатов Джозефа Байдена в обмен на встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Это следует из сообщений следственной миссии Палаты представителей США после 10-часового допроса бывшего спецпредставителя США на Украине Курта Волкера.

В частности, речь идёт о СМС-переписке Волкера, постпреда США при ЕС Гордона Сондлэнда и временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора.

Президент старается выяснить, собирается ли Украина идти по пути транспарентности и реформ, которые обещал президент Зеленский во время предвыборной кампании, — ответил Сондлэнд на сообщение Тейлора, заявившего, что «будет сумасшествием задерживать выделение помощи в области безопасности, чтобы помогать тем самым политической кампании».

Поводом для решения Палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Белого дома стала стенограмма телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. В ней указано, что во время диалога последний пообещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.

После этого Трамп прямо призвал Украину и Китай начать расследование деятельности Байдена и связанных с ним компаний. При этом американский президент назвал свои правом просить другие страны расследовать коррупцию.

Процедура импичмента применялась в стране три раза. Её запуск ещё не означает, что Трампу придётся покинуть высокий пост.

Как ранее писал News.ru, администрация американского президента проигнорирует требования по импичменту, если за него не проголосует весь Конгресс.