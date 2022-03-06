Названо число украинских беженцев в Польше

Пограничная служба Польша заявила, что в страну из Украины въехало более миллиона человек. По информации пограничников, только за прошедшие сутки было оформлено 129 тысяч человек, это абсолютный рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.

Сегодня в 20:00 (22:00 мск) число людей, которые сбежали с Украины в Польшу, превысило миллион, — сказано в сообщении.

В соседней Молдавии заявили, что границу республики перешли более 350 тысяч украинских беженцев. В правительстве отметили, что это 3% от общего населения страны.

Американская газета The Washington Post ранее сообщила со ссылкой на неназванного представителя американской администрации, что Госдеп, Пентагон, а также другие ведомства США готовят планы на случай, если президенту Украины Владимиру Зеленскому придётся покинуть территорию страны. По информации журналистов, одним из таких сценариев является появление в Польше украинского правительства в изгнании.

При этом уточняется, что его может возглавить нынешний президент Украины. В издании добавили, что американская сторона обсудила с Зеленским возможность переезда вместе с семьёй из Киева во Львов. Несмотря на то что охрана украинского лидера выразила свою готовность к такому решению, Зеленский отказался от этой идеи.