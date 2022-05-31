Названа страна-провокатор в конфликте Китая и Тайваня Востоковед Маслов: США провоцируют Китай на эскалацию конфликта с Тайванем

Фото Jiang Xiaowei/XinHua/Global Look Press

Эскалация конфликта между КНР и Тайванем продолжается, а отправка к берегам острова 30 военных самолетов Народно-освободительной Армии Китая (НОАК) можно расценивать как ответные действия на заявления США, заявил NEWS.ru востоковед Алексей Маслов. По его мнению, Пекин таким образом демонстрирует готовность решить ситуацию военным путём.

Китаю сейчас важно показать, что, действительно, у него есть и ресурсы, и способы, и самое главное стратегия военной операции против Тайваня. Но само по себе это не факт, что КНР хочет начинать именно военную операцию, приготовления к которой в стране формально ведутся с начала года, но с переменным успехом, — считает Маслов.

По мнению востоковеда, данный шаг Китая также является ответом на планы США создать военный блок в этом регионе. Американцы активизировались в этом направлении и ведут переговоры с Австралией, Новой Зеландией, Японией, вовлекают Индию в серию военных учений.

Китаю приходится отвечать, потому что помимо внешнего показателя, есть внутренний потребитель — это китайские граждане, которые озабочены, как им кажется, вялостью руководства КНР по отношению к этой ситуации. Так что не факт, что это подготовка к войне, но это продолжение эскалации, — подытожил Маслов.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 100 км от побережья Китая. Территория объявила об отделении от материкового Китая в 1949 году в ходе гражданской войны. Пекин считает остров частью территории КНР и не признаёт его независимость.

Ранее Маслов в беседе с NEWS.ru заявил, что конфликт между Китаем и Тайванем может превратится в вооружённый в случае провокации, когда, например, тайваньские или китайские корабли столкнутся бортами или произойдёт взаимный обстрел. Эксперт считает, что ещё одним условием эскалации конфликта станет ситуация, когда Тайвань заявит агрессивные планы в отношении КНР.