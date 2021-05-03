Названа страна — поставщик оружия Киеву для войны в Донбассе

https://static.news.ru/photo/9df6021e-ac8e-11eb-9a0d-96000091f725_660.jpg Фото: mil.gov.ua

Болгария может являться страной, со складов которой поступает оружие Киеву для ведения войны в Донбассе. Такое мнение озвучил бывший министр обороны страны Тодор Тагарев, пишет телеканал «360».

Все факты указывают на то, что Болгария отправляет оружие Украине, уверен Тагарев. И поставки эти довольно легко отследить.

Болгарские власти были хорошо осведомлены об этом, ведь у нас очень строгий контроль в том, что касается продажи или покупки вооружения, — пояснил бывший министра обороны страны.

По мнению Тагарева, отдельные виды вооружения, отправленные Киеву из Болгарии, помогли получить преимуществу ВСУ над донбасскими ополченцами. В частности, это гранатомёты и реактивные гранаты.

Министр иностранных дел Сергей Лавров давал поручение ЕС проверить болгарских предпринимателей, которые имеют право хранить оружие на частных складах.

Как сообщалось ранее, «удивительно недалёкими» назвал рассуждения болгарских пользователей, предрекших России поражение в случае войны с НАТО, член Совета Федерации Алексей Пушков. Ряд читателей в комментариях заявили о том, что Россия не сможет противостоять западному удару, если США и их союзники решат ударить по стране по-настоящему.