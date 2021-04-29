Пушков ответил болгарам, предрекшим РФ поражение в войне с НАТО

https://static.news.ru/photo/26bf26bc-3fdd-11eb-9d6d-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Удивительно недалёкими» назвал рассуждения болгарских пользователей, предрекших России поражение в случае войны с НАТО, член Совета Федерации Алексей Пушков.

Издание «Дневник» ранее опубликовало материал о российских военных учениях на юге страны, конфликте на востоке Украины и военно-техническом сотрудничестве Киева и Турции. Ряд читателей в комментариях заявили о том, что Россия не сможет противостоять западному удару, если США и их союзники решат ударить по стране по-настоящему.

Если США захотят, России конец, потому что весь цивилизованный мир объединён в НАТО <...>. В случае конфликта русских сотрут с карты прежде, чем они поймут, куда запускать ракеты, — написал один из пользователей.

Ещё один читатель отметил, что Украина, конечно, не сможет противостоять России, зато это сможет сделать Турция, чья армия является второй по численности в НАТО.

Турецкий флот современнее и сильнее российского. Единственное, что останавливает Турцию — ядерное оружие России. Не то чтобы она будет его применять, но...

В своём комментарии в Twitter Алексей Пушков отметил низкий интеллектуальный уровень комментаторов и высокий градус русофобии.

Удивительно недалёкие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы Второй мировой Болгария была союзником Гитлера, — написал сенатор.

Ранее Алексей Пушков заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского о создании параллельного «нормандскому формату» переговорного процесса по конфликту в Донбассе является априори провальным.