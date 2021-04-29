Пушков ответил болгарам, предрекшим РФ поражение в войне с НАТО

«Удивительно недалёкими» назвал рассуждения болгарских пользователей, предрекших России поражение в случае войны с НАТО, член Совета Федерации Алексей Пушков.
Издание «Дневник» ранее
Если США захотят, России конец, потому что весь цивилизованный мир объединён в НАТО <...>. В случае конфликта русских сотрут с карты прежде, чем они поймут, куда запускать ракеты, — написал один из пользователей.
Ещё один читатель отметил, что Украина, конечно, не сможет противостоять России, зато это сможет сделать Турция, чья армия является второй по численности в НАТО.
Турецкий флот современнее и сильнее российского. Единственное, что останавливает Турцию — ядерное оружие России. Не то чтобы она будет его применять, но...
В своём комментарии в Twitter Алексей Пушков
Удивительно недалёкие рассуждения. И удивляет градус ненависти к России в некоторых отзывах. Предшественники этой публики когда-то тоже относили Болгарию к «цивилизованному миру» во главе с Гитлером. Не стоит забывать, что в годы Второй мировой Болгария была союзником Гитлера, — написал сенатор.
Ранее Алексей Пушков заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского о создании параллельного «нормандскому формату» переговорного процесса по конфликту в Донбассе является априори провальным.