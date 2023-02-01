Названа страна, которую НАТО активно вовлекает в конфликт с Россией GT: НАТО пытается втянуть Южную Корею глубже в российско-украинский конфликт

НАТО стремится как можно глубже затянуть Южную Корею в «пучину» российско-украинского конфликта, пишет китайское издание Global Times. По мнению журналистов, таким образом Альянс пытается «оплести своими щупальцами» весь Азиатско-Тихоокеанский регион.

На фоне продолжающегося конфликта между Россией и Украиной НАТО пытается убедить своих членов и партнеров сформировать более крупный лагерь, поддерживающий Киев в политическом и военном отношении. <...> Следовательно, согласно этой логике, поскольку Южная Корея имеет относительно развитую и продуктивную оборонную промышленность, стране необходимо экспортировать больше оружия на Украину, — говорится в материале.

Обозреватели полагают, что Североатлантический альянс стремится превратиться из региональной организации в глобальную. В этой связи, говорится в публикации, НАТО призывает своих главных партнеров в регионе — Японию и Южную Корею — активно участвовать в противостоянии на Украине. Вашингтон уверен, что, втянув Южную Корею, он сможет «под видом справедливой международной организации» вмешиваться в возможные споры в Восточной Азии, считают журналисты GT.