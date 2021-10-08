Названа «столица» телефонного мошенничества

«Столицей» телефонного мошенничества сегодня по праву считается Днепр. Именно в этом украинском городе в конце 2020 года было зафиксировано наибольшее количество так называемых колл-центров, которые обманывали людей. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка России Станислав Кузнецов в эфире YouTube-канале «Соловьёв Live», передаёт «Страна.ua».

Пик по количеству колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг какой-то умопомрачительной цифры. Наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров в одном городе, — отметил Кузнецов.

Он добавил, что в настоящее время их число в Днепре уменьшилось до 150. В таких канторах работает от 10 до 150 человек. Сейчас днепровские колл-центры работают по схемам «звонок от сотрудника правоохранительных органов», «от Следственного комитета», «от прокуратуры».

Кузнецов подчеркнул, что у каждого подобного колл-центра имеется своя специфика. Специалисты «Сбербанка» каждый день фиксируют от 3 до 7 тысяч звонков из этих организаций.

Ранее украинский журналист показал, как работают офисы телефонных мошенников, которые «разводят» на деньги жителей России. Как правило, звонки следуют клиентам «Сбербанка». По его словам, основные требования к соискателю — грамотная речь, свободное знание русского языка и минимальные навыки работы с компьютером. На собеседовании журналисту чётко объяснили, что нужно будет обзванивать россиян, представившись сотрудником «Сбербанка», и разными способами выманивать деньги.