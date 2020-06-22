Названа причина разлада в отношениях принца Гарри с братом Уильямом

https://static.news.ru/photo/b3f8085e-b47e-11ea-9fc1-fa163e074e61_660.jpg Принцы Уильям и Гарри Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Внуки королевы Великобритании Елизаветы II Уильям и Гарри поссорились. Разлад произошёл из-за возлюбленной младшего члена королевской семьи.

Королевский биограф Роберт Лейси рассказал, что полтора года назад принц Уильям попытался предостеречь брата, который был влюблён. Отношения Гарри и Меган Маркл развивались слишком быстро. Семья переживала, потому что актриса оказывала немалое влияние на своего нового избранника.

Сыновья Дианы с самого рождения жили под постоянным наблюдением. Воспитанные, чтобы стать друг другу самыми близкими, за последние полтора года они утратили былую связь, — цитирует «Экспресс газета» слова Лейси.

Братья пытались сохранить дружеские отношения. Однако Гарри решил отказаться от королевских привилегий и переехать в США, где его супруга чувствует себя увереннее.

Другие источники утверждают, что решение отказаться от привилегий и покинуть Соединённое Королевство стало для Меган Маркл вопросом жизни и смерти. Девушка была на грани нервного срыва. В Британии её постоянно критиковали за большие расходы, которые покрывались из государственной казны.

Свадьба британского принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл состоялась 19 мая 2018 года. Церемония прошла в церкви в Виндзоре. Расходы на организацию мероприятия взяла на себя королевская семья.

6 мая 2019 года у пары родился первенец. Принц Гарри и Меган Маркл решили назвать сына Арчи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 35-летний сын наследника британского престола принца Чарльза и его супруга назовут фонд в честь сына Арчи. Название Archewell происходит от древнегреческого слова «архэ», означающего начало или первопричину.