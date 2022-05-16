Названа польза от живых пленных «азовцев» из Мариуполя для России Политолог Евсеев рассказал, что пленные «азовцы» могут выступить с обвинениями в адрес Киева

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Пленение бойцов ВСУ, членов нацбатов и иностранных наёмников с «Азовстали» может подорвать моральный дух украинских войск, рассказал NEWS.ru глава отдела евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев. Политолог подчеркнул, что они могут публично осудить «преступный киевский режим», но не после пыток, «как это бывает на Украине», а благодаря лечению и гарантии безопасности со стороны РФ.

Эти люди могут публично осудить преступный киевский режим, но не после пыток, как это бывает на Украине. Мы должны гарантировать им жизни и лечение на территории России. Они могут добровольно выступить, особенно иностранцы, с осуждением политики своих стран, бросивших их на произвол судьбы, на смерть, сообщить, что западное оружие используется ВСУ против мирного населения, для убийств гражданских лиц. Поэтому для нас важно, что бы эти пленные оказались в России. И тогда заявления Госдепа, что кто-то там жив или нет, уже не пройдут. Если зарубежных наёмников покажут на видео, то Западу будет трудно говорить, что они в этом не участвуют. Особенно, если там окажутся представители Швеции — якобы независимого государства, не члена НАТО, — добавил Евсеев.

Собеседник предположил, что на «Азовстали» находятся наёмники и их кураторы из США, Канады, Франции и Швеции. По его словам, позиция РФ в этом отношении должна быть гибкой и включать гарантии вывоза пленных в РФ, их лечения и сохранения жизни.

Утром 16 мая группа украинских военных вышла с территории предприятия «Азовсталь». В руках бойцы держали белый флаг. Как выяснилось позднее, вышедшие представляли интересы более значительной группировки, попросив о переговорах. Как заявил основатель батальона «Восток» (ДНР) Александр Ходаковский, переговоры с вышедшими ведут офицеры ДНР, об их итогах пока неизвестно.