Названа дата первого судебного заседания по делу Саакашвили

Тбилисский городской суд назначил рассмотрение судебного процесса по делу экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на 10 ноября. Заседание начнётся в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что судебное заседание касается разгона оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и погрома телекомпании «Имеди». В настоящее время пока неизвестно, пройдёт ли процесс в зале суда или в Глданской тюрьме.

О переводе Саакашвили в Глданскую тюремную больницу в Тбилиси стало известно 8 ноября. Такое решение принял консилиум врачей.

Перевод политика в тюремную больницу осудили в МИД Украины. В ведомстве призвали грузинские власти безотлагательно перевести Саакашвили в гражданское медучреждение, где ему окажут надлежащую помощь, а также сообщили, что в МИД Грузии была передана официальная нота по этому поводу. По мнению украинских дипломатов, пребывание политика в пенитенциарном медучреждении создаёт дополнительные риски и напряжения, которых можно избежать, «руководствуясь гуманитарными соображениями».

Саакашвили был арестован 1 октября после пересечения грузинской границы. На родине против политика возбуждено несколько уголовных дел. В Тбилиси его неоднократно предупреждали о том, что он будет задержан сразу после въезда на территорию страны. Саакашвили отрицает обвинения и считает себя политзаключённым. После ареста он объявил голодовку.