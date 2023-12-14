Названа ахиллесова пята Китая в борьбе за Тайвань Reuters: Индийский океан может стать уязвимостью Китая в борьбе за Тайвань

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Китай получает нефть, которая составляет примерно половину потребляемого экономикой страны топлива, из стран Персидского залива через Индийский океан, пишет агентство Reuters. По его данным, именно этот регион может стать уязвимым местом, ахиллесовой пятой КНР в борьбе с Западом за Тайвань.

Китайские военно-морские суда фактически оказались бы в ловушке в Индийском океане, и <...> у них будет незначительная поддержка с воздуха или вообще никакой, потому что у них нет собственных баз или объектов, на которые [Китай] мог бы положиться, — объяснил специалист по безопасности из Австралийского национального университета Дэвид Брюстер.

Авторы статьи отметили, что в случае полномасштабной войны крупные нефтяные танкеры превратятся в цели для захвата и ликвидации, а КНР будет крайне сложно обеспечить защиту судов. При этом в Китае знают о проблеме, но любое решение о начале военных действий остается за главой государства Си Цзиньпином.

Ранее представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа заявил, что материковый Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова. Так он отреагировал на выступления политиков Демократической прогрессивной партии Тайваня, заявивших об отсутствии у Пекина графика для военных действий в отношении острова.