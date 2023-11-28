В Китае предупредили Тайвань о реакции на его независимость В Пекине заявили, что так называемая «независимость Тайваня» ведет к войне

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Материковый Китай готов создать широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, однако не потерпит сепаратистской деятельности, направленной на независимость острова, заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа, сообщает телеканал CGTN. Так он отреагировал на выступления политиков Демократической прогрессивной партии Тайваня, заявивших об отсутствии у Пекина графика для военных действий в отношении острова.

Я хочу подчеркнуть, что «независимость Тайваня» означает войну, — сказал Чэнь Биньхуа.

Он предупредил политиков с острова, что материковый Китай «не потерпит и не проявит снисхождения» к силам «независимости Тайваня» в случае, если они вздумают рисковать и будут устраивать инциденты с целью продвижения независимости. Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. По официальной позиции Пекина, которую поддерживает большинство стран мира, включая Россию, Тайвань является одним из регионов КНР.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Джо Байденом заявил, что материковый Китай не стремится к воссоединению с Тайванем с применением силы. Эту позицию в ходе брифинга, посвященного переговорам, подчеркнул представитель высокого ранга администрации США. По его словам, Си Цзиньпин также отреагировал на сообщения в США, о том, что Китай готовится к военным действиям в 2027 или 2035 году, и выразил некоторое раздражение по этому поводу.