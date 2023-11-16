Си Цзиньпин: Китай не намерен решать вопрос с Тайванем военным путем

Фото: Wang Ye/XinHua/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом США Джо Байденом заявил, что материковый Китай не стремится к воссоединению с Тайванем с применением силы, передает ТАСС. Эту позицию подчеркнул в ходе брифинга, посвященного переговорам, представитель высокого ранга администрации США.

Си Цзиньпин ясно выразил наши беспокойства и подчеркнул, что это один из наиболее значимых и потенциально опасных вопросов в отношениях между США и Китаем. Он заявил о предпочтении мирного пути в вопросе воссоединения, но затем перешел к обсуждению условий, при которых может применяться сила, — сообщил чиновник.

По его словам, Си Цзиньпин также отреагировал на сообщения, появившиеся в США, о том, что Китай готовится к военным действиям в 2027 или 2035 году. По словам представителя Белого дома, китайский лидер выразил некоторое раздражение по этому поводу и фактически заявил, что таких планов нет и никто не обсуждал.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом США Джо Байденом 15 ноября в Сан-Франциско заявил, что конфликт между Китаем и Соединенными Штатами привел бы к «невыносимым последствиям». В ответ Байден отметил, что соперничество между двумя странами не приведет к конфликту, а встречу с Си Цзиньпином назвал «честью и удовольствием». Байден пояснил, что даже соперничество нужно организовать ответственно. Тогда оно точно не приведет к негативным последствиям, уверен американский лидер.