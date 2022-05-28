Назван российский товар, отсутствие которого почувствует весь мир Эксперт Финкельштейн: РФ поставляет питьевую воду в Китай, Среднюю Азию и на юг Европы

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Изменения мирового климата сокращают запаса пресной воды в мире. Источников их пополнения нет. В этой связи в структуру российского экспорта входит в том числе питьевая вода. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн.

По его словам, особые трудности с пресной водой испытывают густонаселенные страны в природных зонах с засушливым климатом — Китай, государства Средней Азии, страны юга Европы.

Последняя потребляет очень много пресной воды, поэтому вопросы по обеспечению могут возникнуть и там, — считает эксперт.

При этом у России в запасе есть значительный объём пригодной для питья воды. В случае необходимости, эти запасы можно продать, считает эксперт.

Частично проблему дефицита питьевой воды можно решить, очищая уже имеющуюся воду. Также важно бороться с загрязнением источников. Однако занимаются этим лишь в Европе и США, резюмировал Финкельштейн.

Ранее вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Маурицио Мартина сообщил, что в результате дефицита продовольствия и дороговизны продуктов и удобрений, что стало результатом украинского кризиса, число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн.