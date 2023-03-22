Назван главный страх Запада из-за сближения России и Китая Китаист Ковачич: Запад боится, что не сможет одолеть союз России и Китая

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Си Цзиньпин и Владимир Путин

Сближение таких политических и экономических гигантов, как Россия и Китай, является главным страхом США и их союзников, заявил в беседе с «Радио 1» китаист Леонид Ковачич. По его словам, Запад понимает, что ему не удастся победить союз двух своих главных геополитических противников. Эксперт добавил, что по итогам встречи президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина стало ясно, что позиции двух стран насчет украинского кризиса во многом совпадают.

Исходя из заявлений лидеров двух стран в ходе нынешнего визита Си Цзинпина в Москву можно сделать вывод, что позиции России и Китая, и видение России и Китая украинской проблемы, особенно в части первопричин возникновения украинского кризиса, совпадает, — отметил Ковачич.

Китаист подчеркнул, что Россия выразила поддержку и уважение к мирной инициативе Си Цзиньпина по украинскому конфликту. Помимо того, страны решили углубить экономическое сотрудничество. Эксперт уточнил, что стороны активно обсуждали проект газопровода «Сила-Сибири-2», поставки по которому могут достигнуть 50 млрд кубометров газа в год. Также Путин поприветствовал китайские компании, которые заполняют освободившиеся ниши на российском рынке, и обсудил с Си Цзиньпином вопрос поставок агропромышленной продукции в Китай.

Австралийский генерал Мик Райан ранее сообщил, что Украину ждут большие проблемы из-за возможного углубления сотрудничества между Россией и Китаем в сфере разведданных. По его словам, после переговоров Путина и Си Цзиньпина Москва может начать получать от китайских источников дополнительную информацию об украинской стороне, что даст ей больше пространства для военных и политических маневров.