Назарбаев допустил скорую ядерную катастрофу Назарбаев: мир как никогда близок к ядерной катастрофе

Фото: Kremlin.ru

Нурсултан Назарбаев

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что мир как никогда близок к ядерной катастрофе, такое заявление он сделал на заседании «Астана клуба». Он напомнил, что в 2019 году предлагал создать Глобальный альянс лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия.

Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно, — сказал Назарбаев.

Ранее президент США Джо Байден подвергся критике со стороны журналистов за неудачную шутку про ядерную кнопку. В ходе экскурсии по предприятию CS Wind в штате Колорадо глава государства похвастался наличием кода, способного уничтожить весь мир. При этом он уточнил, что имеет в виду коды для запуска ядерного оружия.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о готовности Москвы развязать ядерную войну безумны. Он отметил, что Россия крайне ответственна в этом вопросе. Песков посетовал, что некоторые используют «ядерную риторику» против Москвы, что может вызывать беспокойство среди обычного населения, которое не разбирается в политике.