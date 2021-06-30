«НАТО здесь ни при чём»: эксперт об инцидентах с эсминцами в Чёрном море

Вслед за британским эсминцем Defender в Чёрном море появился американский эсминец ВМС USS Ross. Корабль вошёл в российские территориальные воды, затем резко изменил курс. Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов в беседе с NEWS.ru объяснил, с чем связана такая активность членов НАТО.

По мнению эксперта, в данных случаях не стоит рассуждать о НАТО. Все эти решения принимаются национальным военно-морским командованием.

Я думаю, учитывая, как жёстко Россия ответила и сыграла на обострение, когда британцы зашли в российские территориальные воды, то и Нидерланды, и США понимают, что обострять бессмысленно, — пояснил Пухов.

Военный эксперт отметил, что повторения инцидента с британским эсминцем не будет. У Великобритании это событие связано с внутренней повесткой дня. Неуклюжая утечка документов по эсминцу Defender, которая должна была подтверждать их точку зрения, показывает признак слабости.

Всё будет хорошо. И главное, НАТО здесь ни при чём, — подытожил Пухов.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией. Глава государства не считает, что мир стоял на пороге третьей мировой войны, даже если бы российские корабли потопили Defender.

Ранее стало известно, что нидерландское военное судно, курсировавшее в Чёрном море, отклонилось от курса и стало двигаться в сторону Керченского пролива. Чтобы предотвратить нарушение границ, российские военные подняли в воздух самолёты. Только после этого судно изменило курс. Пролёт российских истребителей проходил на безопасном для корабля расстоянии.