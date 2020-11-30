НАТО созывает заседание из-за усиления военной активности России

https://static.news.ru/photo/ae3a4154-330c-11eb-80ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Franke/Global Look Press

Министры иностранных дел Североатлантического альянса рассмотрят на заседании, которое пройдёт 1–2 декабря в формате видеоконференции, вопрос усиления военных позиций России в мире. Об этом на пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Министры обсудят, что ещё мы можем сделать в ответ на расширение военной активности России, — цитирует ТАСС генерального секретаря.

По его мнению, РФ модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Также в НАТО обеспокоены «усилением российского военного присутствия в результате кризисов в Белоруссии и Нагорном Карабахе».

Ранее Министерство национальной безопасности США включило Россию в число национальных угроз вместе с Китаем и Ираном. Эксперты считают, что включение РФ в списки угроз стало уже традицией для Вашингтона, взявшего на вооружение эту практику ещё во времена холодной войны. США объясняют мифической российской угрозой размещение военных баз в Европе и Азии. Политологи отмечают, что американские власти пытаются внушить отношение к России как к потенциальному агрессору европейским странам.

В конце ноября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что после модернизации российских вооружений видит явственную военную угрозу со стороны Москвы. Она призвала поддержать военные расходы Германии на высоком уровне. Таким образом на слушаниях в бундестаге Крамп-Карренбауэр ответила на вопрос о том, насколько военные расходы НАТО оправданны в условиях пандемии. Кроме того, она рекомендовала вести переговоры по этому вопросу «с коллегами из балтийских стран, Швеции, Центральной и Восточной Европы», граничащих с Россией. Крамп-Карренбауэр также считает, что Германия должна усилить свою позицию, чтобы вести диалог с Россией по вопросу разоружения. Она напомнила, что это традиционная позиция германской внешней политики, писал NEWS.ru.