НАТО проведёт крупные учения в Средиземном море

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Крупные военные учения в Средиземном море планирует провести НАТО. В них примет участие американский авианосец «Гарри Трумэн». Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По словам Кирби, морские манёвры носят название «Удар Нептуна — 2». Они планировались заранее, при принятии решения об их начале учитывалась обострившаяся ситуация вокруг Украины.

Авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» будет передана под оперативное управление НАТО и станет центральным элементом этих давно планировавшихся учений, — сказал представитель Пентагона.

В ходе учений предполагается отработать «дальние удары» и приёмы противолодочной борьбы. В них примут участие ещё несколько стран НАТО.

Начало учений запланировано на понедельник, 24 января. Они продлятся до 4 февраля.

Раннее стало известно, что в марте 2022 года пройдут крупнейшие учения НАТО с участием 35 тысяч военных из 28 стран. Как сказано в Twitter американского представительства при Альянсе, в учениях также будет участвовать американский авианосец USS Harry S Truman.

В свою очередь, украинские военные провели тренировку по защите морского побережья в случае наступательной операции в Херсонской области вблизи границы с Крымом. Военнослужащие использовали информацию артиллерийской разведки и беспилотного летательного аппарата-разведчика.