НАТО не видит риска применения Россией ядерного оружия на Украине

В НАТО не видит риска применения Россией ядерного оружия на Украине. Информацию об этом считают элементом психологического давления на Европу и Киев, об этом заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил в интервью телеканалу Digi24.

Однако мы с озабоченностью констатируем, что риторика на эту тему возрастает, и, по нашей оценке, это скорее элемент психологического давления как на Украину, так и на население в странах НАТО и в демократических странах, — сказал он.

Ранен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российский президент Владимир Путин не применит тактическое ядерное оружие на Украине. При этом глава британского правительства не вдавался в подробности, он просто ответил «нет, не думаю» на вопрос телеканала Talk TV, не применит ли Путин тактическое ядерное оружие на Украине.