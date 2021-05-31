В НАТО задумались об улучшении «трудных отношений» с Россией

Североатлантический альянс решил улучшить отношения с Россией. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.
Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем улучшить их, то должны поддерживать диалог, который ещё важнее, когда трудные отношения, — отметил глава Североатлантического альянса.
15 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация остаётся открытой к диалогу с Россией. Он назвал страну «более агрессивной». По его словам, в НАТО предложили диалог России, но она «ведёт себя агрессивно и дома, и на мировой арене».
Ранее глава организации нашёл сходство в моделях поведения России и Белоруссии: Москва и Минск подавляют демократические протесты и оппозицию, а также применяют кибератаки. По его словам, подобное положение дел порождает нестабильность в соседних регионах, в связи с чем НАТО продолжит поддерживать своих партнёров в Грузии и на Украине.