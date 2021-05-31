В НАТО задумались об улучшении «трудных отношений» с Россией

https://static.news.ru/photo/498957e0-c218-11eb-a718-96000091f725_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Североатлантический альянс решил улучшить отношения с Россией. Об этом заявил генсек организации Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом Россией. И даже если не сможем улучшить их, то должны поддерживать диалог, который ещё важнее, когда трудные отношения, — отметил глава Североатлантического альянса.

15 мая генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что организация остаётся открытой к диалогу с Россией. Он назвал страну «более агрессивной». По его словам, в НАТО предложили диалог России, но она «ведёт себя агрессивно и дома, и на мировой арене».

Ранее глава организации нашёл сходство в моделях поведения России и Белоруссии: Москва и Минск подавляют демократические протесты и оппозицию, а также применяют кибератаки. По его словам, подобное положение дел порождает нестабильность в соседних регионах, в связи с чем НАТО продолжит поддерживать своих партнёров в Грузии и на Украине.