https://static.news.ru/photo/d6bee960-4db9-11ea-afde-fa163e074e61_660.jpg Фото: NATO/flickr.com

Североатлантический альянс готовит умеренный и пропорциональный ответ на развёртывание Россией новых систем ракетного оружия в Европе. Это является одной из тем совещания министров обороны в Брюсселе, сообщила эксперт НАТО на условиях анонимности.

Она выразила мнение, что российские системы вооружения, такие как «Авангард», «Сармат», «Кинжал», «повышают риск эскалации и недоразумений», при этом «гиперзвуковое оружие создаёт новые вызовы безопасности».

Помимо этого, отметила она, беспокойство членов военно-политического блока вызывает увеличение военной активности России на международной арене.

Новые ракеты, развёрнутые на европейском театре, мобильны, их легко спрятать, и они могут достать до крупных европейских городов с коротким временем предупреждения. Как и большинство российских систем, они двойного назначения, могут нести как обычные, так и ядерные боеголовки, — цитирует эксперта НАТО «Интерфакс».

При этом она подчеркнула, что Альянс не намерен торопиться с ответными действиями, поэтому тщательно рассматривает варианты. Среди текущих мер сдерживания России — «адаптация учений, разведка и наблюдение, противоракетная оборона и совершенствование конвенциональных средств».

Она заверила, что НАТО обеспечит «надёжность и эффективность ядерного сдерживания». Альянс будет учитывать всю российскую военную доктрину, а не зеркально реагировать на ситуативные действия.

Ранее NEWS.ru писал, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерёг членов Альянса от «дорогостоящей гонки вооружений» с Россией.