«Натерпелись унижения»: военный эксперт рассказал о судьбе МиГ-29 Украины Военный эксперт Ходарёнок: украинские МиГ-29 очень плохо проявили себя в боевых действиях

Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские МиГ-29 очень плохо проявили себя в боевых действиях во время российской спецоперации, они «натерпелись ужаса и унижения», заявил военный эксперт Михаил Ходарёнок. Вооружённые силы России методично выводят истребители из строя и скоро те могут закончиться, передаёт «ПолитЭксперт» мнение спикера.

По некоторым данным, у ВСУ было около 40 МиГ-29, но большая часть, как известно, была уничтожена ещё на аэродромах. Повышенный расход бортов этой модели Украина допускает на южных направлениях: Николаев, Одесса, Херсон. Как раз там, где якобы «российская ПВО не такая надёжная, как в остальных местах», — описал ситуацию Ходарёнок.

Тем временем Словакия может поставить на Украину истребители МиГ-29 и танки, о чём сказал премьер-министр страны Эдуард Хегер. Он допустил новые поставки для Киева и поблагодарил соседнюю Чехию за готовность помогать его государству охранять воздушное пространство.

10 июля представитель МО РФ заявил, что российские истребители Су-35с ВКС России сбили два украинских самолета Су-25 в районе Барвенково Харьковской области, а также в селе Троицкое в ДНР. Ещё один истребитель Воздушных сил Украины МиГ-29 был сбит в районе села Краснополье.