«Посидела бы на таком»: американка нашла на карте остров в форме пениса

https://static.news.ru/photo/16049e08-74f6-11eb-a234-96000091f725_660.jpg Фото: Соцсети

Необычный остров в форме мужского полового органа обнаружила в Тихом океане американка Джолин Вултажио. Любительница виртуальных путешествий в сервисе Google Earth утверждает, что заветный клочок суши взбудоражил её воображение.

По словам 50-летней безработной дважды матери, чудо-остров она заметила, когда рассматривала карту мира. Своим открытием она поделилась с единомышленниками в социальной сети, передаёт The Sun. Вултажио опубликовала скриншоты и даже привела координаты своей находки.

Я бы с удовольствием туда поехала и посидела бы на таком пенисе, — как бы в шутку призналась женщина.

Как следует из данных американской энтузиастки, небольшой участок суши расположен у побережья Новой Каледонии, а протяжённость его береговой линии превышает полкилометра. При этом Вултажио досконально исследовала все оконечности острова и пришла к выводу, что этот «пенис» явно необрезанный.

Впрочем, американская мечтательница о песчаном чудо-острове далеко не первая, сделавшая подобное открытие. Фотография острова-пениса достаточно давно путешествует по различным фотоподборкам приколов в Интернете, часто озаглавленных одним лишь словом: «Показалось».

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