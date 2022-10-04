NASA отказалось сокращать штат сотрудников в Москве

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Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило, что оставило в России весь штат своих сотрудников, несмотря на рекомендации Госдепа американцам покинуть страну. Об этом сообщил руководитель американской программы Международной космической станции (МКС) Джоэл Монталбано во время пресс-конференции. Трансляция выступления велась на сайте NASA.

Мы держим полный штат сотрудников в Москве, в Звездном Городке, у нас есть работники в Центре управления полетами <...>. Мы не разглашаем число сотрудников, но в настоящее время мы полностью укомплектованы, — заявил Монталбано.

На минувшей неделе посольство США в Москве призвало американцев немедленно покинуть Россию. Дипломаты указали на объявление частичной мобилизации и не исключили, что призыв на военную службу затронет и лиц с двойным гражданством. Также представители посольства попросили граждан своей страны воздержаться от посещения России.

Ранее NASA отложило запуск корабля Crew Dragon с россиянкой Кикиной на сутки из-за урагана. Запуск корабля планировали осуществить 3 октября, но позже его перенесли на вторник, 4 октября.