NASA отложило запуск корабля Crew Dragon с россиянкой Кикиной NASA отложило запуск корабля Crew Dragon с россиянкой Кикиной на сутки из-за урагана

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Запуск корабля Crew Dragon перенесен на сутки из-за надвигающегося на штат Флорида урагана «Иэн». Об этом сообщается на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). На этом корабле в рамках миссии Crew-5 на Международную космическую станцию (МКС) должна отправиться российская космонавтка Анна Кикина.

Запуск космического корабля Crew Dragon предполагался осуществить 3 октября с мыса Канаверал в американском штате Флорида. Теперь на сайте управления сообщается, что запуск произойдет "не ранее, чем в 12:23 (1(:23 мск) во вторник, 4 октября. При очередном переносе попытку запуска предпримут 5 октября. перенос связан с приближающимся ураганом.

Президент США Джо Байден 24 сентября подписал указ об объявлении во Флориде чрезвычайной ситуации в связи с приближающимся ураганом, который достиг третьей категории по шкале Саффира — Симпсона. Он прибизился к западной оконечности Кубы и продвигается на северо-запад со скоростью 5,8 метра в секунду.

15 июля Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС.