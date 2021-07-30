Нарышкин рассказал о партнёрских отношениях с ЦРУ

Спецслужбы России и США продолжают обмениваться данными по борьбе с терроризмом, но контакты двух стран по этому вопросу не такие активные, как раньше. Об этом ТАСС заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

По его словам, Центральное разведывательное управление (ЦРУ) является для России «партнёрской службой». Нарышкин подчеркнул, что Москва традиционно обменивается с Вашингтоном оперативной и разведывательной информацией, которая касается глобальной темы борьбы с терроризмом.

Вот по этой теме обмен продолжается, может быть, он не такой активный, как прежде, но тем не менее мы действительно вместе работаем, — заявил Нарышкин.

Ранее глава СВР рассказал, что в США и их государствах-партнёрах создаётся либерально-тоталитарный режим, чему способствует западная риторика по разделению мира на два противоположных лагеря. По его мнению, Америка навешивает ярлыки на другие государства и не замечает, что сама начинает приобретать черты тоталитарной диктатуры.

В ноябре 2020 года Нарышкин высказался о методах работы западных спецслужб, которые он назвал «заклятыми партнёрами» российской разведки. По его словам, они используют подлог, провокации, шантаж и другие методы. Нарышкин добавил, что даже с учётом специфики работы специальных служб такое поведение нельзя назвать «джентльменским».