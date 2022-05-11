Нарышкин раскрыл детали плана Госдепа США по дискредитации спецоперации

Сергей Нарышкин / Фото Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Госдеп США совместно с подконтрольными НПО намерен развернуть масштабную кампанию в российских соцсетях, направленную на дискредитацию военной операции РФ на Украине, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Он уточнил, что для реализации поставленных целей Вашингтон планирует распространять информацию в Telegram-каналах и на интернет-платформах с набором «примитивных слоганов», призванных вызвать панику у мирных граждан РФ, пишет РИА Новости.

Основное содержание [слоганов] сводится к тому, что «демократический киевский режим» при поддержке «великого и ужасного» Запада вот-вот нанесёт сокрушительное поражение «тоталитарной» России и только масштабный гражданский протест якобы способен спасти страну от неминуемой катастрофы, — заявил Нарышкин.

Директор СВР добавил, что для усиленного воздействия на пользователей соцсетей Госдеп указал подконтрольным органам употреблять нецензурную лексику и вульгарные образы при распространении пропагандистских вбросов. Он уточнил, что Вашингтон рекомендовал не пренебрегать публикацией «самых невероятных фейков», нацеленных на дегуманизацию российского правительства в глазах мирных граждан.

Ранее глава СВР также рассказал, что российская спецоперация на Украине стала точкой невозврата для коллективного Запада в политике русофобии. По его словам, Запад «откровенно попирает собственные основные принципы», включая неприкосновенность частной собственности, свободу слова и неограниченное распространение информации.