Нарушивший границу России эсминец Defender покинул Чёрное море

Британский эсминец Defender, который нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент у Крыма, покинул Чёрное море. Об этом свидетельствуют данные портала Marine Traffic.

Отмечается, что уже 6 июля корабль находился в Гибралтарском проливе.

Эсминец пересёк границу РФ у мыса Фиолент 23 июня. Российские пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу, а самолёт Су-24М произвёл «предупредительное бомбометание». После этого корабль покинул российские территориальные воды.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в ходе прямой линии, что провокация с кораблём Defender была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан о присоединении к России. По его словам, в ней участвовали не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолёт пытался фиксировать ответные действия российских военных.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков, комментируя инцидент с Defender, подчеркнул, что страны, которые будут устраивать провокации в Чёрном море, «получат по носу».