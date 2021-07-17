Напавшие на украинских пограничников оказались служащими СБУ

Погранслужба Украины раскрыла детали нападения на сотрудников. Нападавшими на военнослужащих в Сумской области, предположительно, были двое сотрудников Службы безопасности Украины, сообщает издание «Сегодня».

Инцидент произошёл в ночь на 18 июля. Наряд украинских пограничников подвергся нападению в Сумской области, у них отобрали табельное оружие. Позже пресс-секретарь ведомства Андрей Демченко заявил, что вероятнее всего, нападение произошло со стороны Украины, а нападавшие скрылись вглубь страны.

На время проведения досудебного расследования оба участника нападения, которые являются сотрудниками службы, отстранены от работы. СБУ и в дальнейшем будет оказывать всяческое содействие следствию, чтобы установить все подробности инцидента, а виновные были наказаны — безотносительно должностей и фамилий, — цитирует издание сообщение пресс-службы.

Ранее в СБУ опровергли информацию, согласно которой в РФ задержали украинского агента.

Спикер СБУ Артём Дегтяренко заявил, что все заявления ФСБ РФ о задержании украинского агента на территории России следует рассматривать сквозь призму ведения гибридной войны, частью которой является распространение фейковых сведений, а также проведение информационных спецопераций.