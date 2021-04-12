Начало Рамадана отложили в странах Персидского залива

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Верховный суд Саудовской Аравии отложил начало Рамадана в странах Персидского залива. В воскресенье, 11 апреля, он установил, что в этот день никто не смог увидеть зарождение нового месяца, поэтому Рамадан не начнётся в понедельник.

Из-за невозможности заметить появление нового полумесяца суд соберётся завтра вечером для принятия решения по поводу начала Рамадана, — передаёт решение суда Саудовское агентство новостей SPA.

Многие другие арабские страны принимают во внимание мнение Саудовской Аравии в этом вопросе. Министерство вакууфов по исламским делам Катара заявило, что никто не откликнулся на призыв наблюдать за появлением нового месяца, поэтому комитет продолжит свою работу в понедельник и позже изложит своё мнение, сообщает РИА Новости.

Начало поста также будет отложено в Омане, Йемене, Кувейте, Ливане, Тунисе, Ираке, Египте. В том случае если 12 апреля в этих мусульманских странах не удастся увидеть зарождение Луны, то, скорее всего, Рамадан наступит на следующий день. Именно тогда оканчивается лунный месяц Шаабан, который обычно состоит из 30 дней. В Саудовской Аравии и ряде других стран сомневаются по поводу даты начала и окончания месяца. Там начало Рамадана может наступить и в среду, 14 апреля, поскольку новый месяц не удалось увидеть из-за пыльной погоды.

Во время поста месяца Рамадан мусульмане должны воздерживаться от еды и питья от рассвета и до заката, уделять время молитве и чтению Корана. От поста освобождаются беременные и кормящие женщины, дети, престарелые люди, больные и путники. Верующие должны собираться на специальную молитву и коллективные разговения с заходом солнца. В разных странах этот месяц начинается в разное время, в России мусульмане встречают Рамадан с заходом солнца 12 апреля.

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