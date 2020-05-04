Начальные школы в ЛНР досрочно завершили учебный год

https://static.news.ru/photo/fb1587b8-8e16-11ea-a0f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учащиеся начальных классов в самопровозглашённой Луганской Народной Республике из-за коронавируса досрочно завершили учебный год и ушли на каникулы.

Об этом сообщила начальник отдела общего, среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки ЛНР Людмила Алексеева.

По её словам, обучающиеся 1–4-х классов завершили свой учебный год 30 апреля, а 15 мая закончат учиться учащиеся 5–8-х классов, пишет РИА Новости.

Ранее Минздрав ЛНР заявил, что в республике выявлено 144 случая коронавируса, семь человек уже выздоровели, один скончался.

Как писал NEWS.ru, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что для учеников 1–8-х классов учебный год завершится в середине мая.