Начальные школы в ЛНР досрочно завершили учебный год

Учащиеся начальных классов в самопровозглашённой Луганской Народной Республике из-за коронавируса досрочно завершили учебный год и ушли на каникулы.
Об этом сообщила начальник отдела общего, среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки ЛНР Людмила Алексеева.
По её словам, обучающиеся 1–4-х классов завершили свой учебный год 30 апреля, а 15 мая закончат учиться учащиеся 5–8-х классов,
Ранее Минздрав ЛНР заявил, что в республике выявлено 144 случая коронавируса, семь человек уже выздоровели, один скончался.
Как писал NEWS.ru, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что для учеников 1–8-х классов учебный год завершится в середине мая.
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