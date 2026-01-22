«Новый фронт»: на Западе оценили заявление Путина об Арктике L'Antidiplomatico: заявление Путина об Арктике послужило ясным сигналом Западу

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза отправил геополитический сигнал, касающийся Арктики, пишет L'Antidiplomatico. Издание акцентирует внимание на том, что российский лидер провел параллель с опытом приобретения территорий Соединенными Штатами.

Послание ясно: по мере того, как Арктика становится новым геополитическим фронтом, Кремль утверждает внутреннюю стабильность, политический контроль и способность реагировать на социальные потребности, представляя себя глобальным игроком и государством, «прислушивающееся» к своим гражданам, — говорится в публикации.

На примере продажи Аляски в XIX веке Путин предположил, что цена за Гренландию могла бы составить $200-250 млн (15,5-19,3 млрд рублей), подчеркнув, что это вопрос самих США и Дании.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен направить в экономику Гренландии беспрецедентный объем инвестиций. Она подчеркнула, что страны объединения готовы поддержать суверенитет Дании и Гренландии в полном объеме.