Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 13:12

«Новый фронт»: на Западе оценили заявление Путина об Арктике

L'Antidiplomatico: заявление Путина об Арктике послужило ясным сигналом Западу

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза отправил геополитический сигнал, касающийся Арктики, пишет L'Antidiplomatico. Издание акцентирует внимание на том, что российский лидер провел параллель с опытом приобретения территорий Соединенными Штатами.

Послание ясно: по мере того, как Арктика становится новым геополитическим фронтом, Кремль утверждает внутреннюю стабильность, политический контроль и способность реагировать на социальные потребности, представляя себя глобальным игроком и государством, «прислушивающееся» к своим гражданам, — говорится в публикации.

На примере продажи Аляски в XIX веке Путин предположил, что цена за Гренландию могла бы составить $200-250 млн (15,5-19,3 млрд рублей), подчеркнув, что это вопрос самих США и Дании.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен направить в экономику Гренландии беспрецедентный объем инвестиций. Она подчеркнула, что страны объединения готовы поддержать суверенитет Дании и Гренландии в полном объеме.

