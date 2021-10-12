В Закарпатье объявили режим ЧС из-за отсутствия поставок газа

Чрезвычайная ситуация объявлена в Закарпатской области Украины из-за отказа компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям по старым, неповышенным тарифам. Соответствующее решение было принято региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что компании, которые до роста цен на газ заключили договоры на поставку топлива, отказываются это делать из-за существенного повышения рыночной стоимости голубого топлива. По словам губернатора области Анатолия Полоскова, ориентировочная потребность в природном газе для бюджетных учреждений Закарпатья в период отопительного сезона составляет около 25 млн кубометров.

Цена и отсутствие поставщика природного газа ставят под угрозу своевременность начала отопительного сезона и бесперебойную работу заведений в осенне-зимний период, — сказал он.

Ранее сообщалось, что многие бюджетные учреждения на Украине перед отопительным сезоном столкнулись с проблемой начавшегося газового кризиса, связанного с повышением цен на топливо. Они должны платить за газ по цене 35–45 гривен (95–122 рубля) за кубометр.

Украинское правительство заключило меморандум с «Нафтогазом», где была зафиксирована цена на топливо. Однако поставками, как отмечается, должен заниматься «Нафтогаз Трейдинг», который участия в тендерах не принимает. Подобная ситуация также возникла в бюджетных и коммунальных учреждениях, которые расторгли старые договоры для того, чтобы заключить новый с «Нафтогазом», и остались ни с чем.