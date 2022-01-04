На встречу с Путиным предложили отправить Трампа, Обаму и Буша-младшего

Старший советник Атлантического совета в Вашингтоне Харлан Ульман предложил направить на предстоящие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным бывших президентов США. По мнению советника, политики смогут помочь решить внутренние и внешние политические проблемы страны. Об этом он написал в статье для издания The Hill.

Джимми Картер в силу возраста может не присутствовать. Билл Клинтон, Джордж Буш, Барак Обама и Дональд Трамп в совокупности представляют 32 года президентского опыта, — рассказал Ульман.

Он добавил, что роль экс-президентов будет заключаться в том, чтобы объединить свои партии вокруг набора жизненно необходимых корректирующих действий. Ульман считает, что подобный формат переговоров можно сделать постоянным.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ходе предстоящего заседания совета Россия — НАТО 12 января будут рассмотрены вопросы военной безопасности в Европе, Украина, а также меры, связанные с сокращением рисков и военной транспарентностью.

Он добавил, что стороны обсудят вопросы, связанные с военной активностью и снижением рисков. Известно, что на встрече российское дипведомство будет представлять заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.