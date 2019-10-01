Фото: Сергей Булкин/News.ru

Победительница конкурса красоты «Мисс Украина — 2019» Маргарита Паша оказалась в центре скандала из-за несостоявшегося интервью программе «Светская жизнь». ТВ-ведущая говорит, что новый выпуск шоу не выйдет, так как модель отказалась говорить на украинском языке. Сама девушка объясняет, что дело в её плохом самочувствии.

Все сообщения о моём отказе общаться на украинском или русском (в различных СМИ по-разному трактуют!) языках являются абсолютной ложью. Я в равной степени хорошо владею обоими языками. В случае с...