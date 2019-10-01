https://static.news.ru/photo/ce4a1666-e431-11e9-a5ac-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что украинская железнодорожная инфраструктура изношена более чем на 90%. По его словам, в стране практически каждый день горят локомотивы и не хватает тяги, чтобы удовлетворять потребности бизнеса.
Инфраструктура, которая нам досталась от Советского Союза, почти уничтожена. Её постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители. У нас на 90% истощена «Укрзализныця». То есть железная дорога почти уничтожена, — цитирует УНИАН политика.
Как писал News.ru, Украина может остаться без железной дороги, если произойдёт приватизация основного перевозчика — «Укрзализныци». Об этом заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава. Руководство компании в начале лета прошлого года пообещало пассажирам коренную модернизацию украинских железных дорог. Но, судя по отзывам тех, кто вынужден пользоваться услугами предприятия, ситуация на железных дорогах становится только хуже.