На Украине заявили о задержании агента ФСБ с кодовым именем Джигурда

https://static.news.ru/photo/5634669a-5d8e-11eb-8b2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась о задержании в Херсонской области мужчины, который якобы является агентом ФСБ России по прозвищу Джигурда.

Как заявили в СБУ, задержанный входит в агентурную сеть ФСБ, а также Министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР). По словам украинской контрразведки, Джигурда должен был организовать протестные мероприятия с целью дестабилизации ситуации в стране. За это он получил вознаграждение.

По замыслу российских спецслужб, это должно было сформировать устойчивый протестный потенциал в приграничном с временно аннексированным Крымом регионе, а впоследствии — распространиться и по всей стране, — говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

Также в СБУ считают, что российский агент должен был организовать среди местного населения сбор подписей в пользу решения о восстановлении подачи воды в Крым. Кроме того, в его задачу входило создание сепаратистских настроений в стране.

Мужчину завербовало МГБ ЛНР в мае 2020 года, когда он находился в Луганске. Тогда же он получил прозвище Джигурда.

В декабре 2020 года два российских дипломата были объявлены властями Нидерландов персонами нон грата. Утверждалось, что они занимались шпионажем, а их дипломатический статус был прикрытием, будто бы дипломаты на самом деле являлись офицерами Службы внешней разведки.

Как писал NEWS.ru, власти Колумбии выслали двух российских дипломатов, которые провели в стране более двух лет. Александр Паристов и Александр Белоусов якобы вели вербовку информаторов в городе Кали. При этом они занимались не только военным, но и экономическим шпионажем, утверждает газета Tiempo. МИД РФ неоднократно называл обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными.