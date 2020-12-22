Власти Колумбии выслали из страны двух российских дипломатов

https://static.news.ru/photo/73155d2c-447b-11eb-b723-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Kunz/imageBROKER.com/Global Look Press

Двое российских дипломатов были высланы из Колумбии. Об этом сообщили источники в правительстве страны.

Отмечается, что речь идёт о дипломатах Александре Паристове и Александре Белоусове. Они провели в стране более двух лет, сообщает газета Tiempo.

Как сообщило издание со ссылкой на источники, российские дипломаты якобы осуществляли вербовку информаторов в городе Кали. При этом они занимались не только военным шпионажем, но и экономическим. Дипломатов интересовала информация об эксплуатации минеральных ресурсов.

Оба дипломата покинули Колумбию авиарейсом Богота — Амстердам — Москва. МИД РФ не раз называл обвинения во вмешательстве во внутренние дела других государств бездоказательными.

Миграционная служба Колумбии также подтвердила, что двое дипломатов РФ покинули страну.

Как писал NEWS.ru, за неполный 2020 год по всему миру были публично раскрыты не менее 10 российских шпионов. В 2018 году в Россию вернулись около 150 лиц с дипломатическим статусом — таким образом более 25 стран отреагировали на отравление Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.