На Украине заявили о возможной поездке Зеленского на саммит НАТО
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
02:31, 13 января 2022
Президент Украины Владимир ЗеленскийФото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Заместитель руководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Зеленский может поехать на саммит НАТО. Приглашения ещё не было, однако, отметил чиновник, он «чувствует», что президент туда поедет. Заявление прозвучало в эфире «Украинского радио».
Приглашения ещё нет, потому что НАТО не определилось ещё окончательно с форматом проведения этого саммита... Скорее всего, пройдет полноценный саммит НАТО. Это означает, что будут приглашены не только члены НАТО, но и страны — партнёры НАТО, — сообщил представитель офиса главы государства.
Свои доводы Жовква обосновал собственным чутьём.
Я чувствую, что президент Украины будет присутствовать на саммите НАТО в Мадриде, — отметил чиновник.
Жовква добавил, что на мадридском саммите Киев «ожидает позитив».
Саммит НАТО должен состояться в Мадриде 29–30 июня. Повестка мероприятия — адаптация Альянса к вызовам будущего. Также была анонсирована новая стратегическая концепция Альянса, которая отразит изменившиеся условия безопасности.
Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что Россия обозначила НАТО меры, которые примет в случае угрозы её безопасности. Об этом дипломат рассказал на брифинге после заседания Совета РФ — НАТО.