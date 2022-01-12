На Украине заявили о возможной поездке Зеленского на саммит НАТО

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о новом антирекорде по суточному показателю заразившихся коронавирусом. В организации отметили, что 12 января (на 20:04 мск) в мире зарегистрировано 3 395 785 случаев заражения, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает: после того как показатель заболеваемости впервые превысил за сутки 3 млн человек, число заражённых с начала пандемии возросло до 312 173 462. В мире от смертоносной инфекции умерли...