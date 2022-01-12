Россия обозначила НАТО контрмеры в случае угрозы её безопасности

Замминистра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что Россия обозначила НАТО меры, которые примет в случае угрозы её безопасности. Об этом дипломат рассказал на брифинге после заседания Совета РФ — НАТО.

У нас есть весь набор военно-технических мер, законных, которые мы будем применять, если мы будем ощущать реальную угрозу безопасности, а мы уже ощущаем, если нашу территорию рассматривают как объект, нацеленный для ударных средств, — пояснил Грушко.

Дипломат отметил, что «во главу угла натовской политики и военного строительства ставится задача сдерживания России». И под это выделяются «колоссальные ресурсы», не скрывается, что это «главное предназначение Альянса», и сам этот факт «разрушительно действует» на попытки выстроить общеевропейскую безопасность на иных принципах.

В ходе заседания глава делегации США Уэнди Шерман высказалась, что ряд ключевых предложений российской стороны по безопасности «являются неприемлемыми». В частности, Вашингтон не собирается «закрывать двери в НАТО», а участие в Альянсе — выбор каждого государства в отдельности, а не вынужденный шаг.

Ранее сообщалось, что в среду, 12 января, в Брюсселе впервые за два с половиной года прошло заседание Совета Россия — НАТО (СРН). Оно стало продолжением российско-американских переговоров, прошедших 10 января в Женеве. Российскую делегацию на этот раз возглавляли заместители министра иностранных дел и обороны Александр Грушко и Александр Фомин.