Россия — НАТО: понять друг друга мешает Украина

В среду, 12 января, в Брюсселе впервые за два с половиной года прошло заседание Совета Россия — НАТО (СРН). Оно стало продолжением российско-американских переговоров, прошедших 10 января в Женеве. Российскую делегацию на этот раз возглавляли заместители министра иностранных дел и обороны Александр Грушко и Александр Фомин. Со стороны НАТО в переговорах участвовали генсек Йенс Столтенберг и представители стран — участниц организации, среди которых был и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман. Встречу в Брюсселе предваряли заявления Столтенберга о неготовности идти на компромиссы в ключевом требовании России о нерасширении НАТО. В то же время генсек организации не исключил «открытого и осмысленного диалога» с Россией. О том, получился ли он в Брюсселе, — в материале NEWS.ru.

Россия ещё до переговоров сформулировала ключевые требования к США и НАТО: американское ядерное оружие должно быть выведено из Европы, организация должна прекратить развёртывание военных сил у российских границ и официально отказаться от планов принятия в свои ряды Украины и Грузии. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков попытался выразить эти требования в одной фразе: «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года». Постпред США при НАТО Джулианн Смит ответила столь же откровенно: «Альянс не будет возвращаться во времени в совершенно иную эру, когда мы имели совсем другой Альянс с более скромным размахом». Наблюдатели уверены, что подобные заявления уже оставляли сторонам мало шансов договориться.

Сергей Рябков MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Заседание СРН в штаб-квартире НАТО продлилось около четырёх часов. Итоговую пресс-конференцию генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг начал со слов о существовании труднопреодолимых серьёзных разногласий между НАТО и Россией, из чего уже можно было сделать вывод о том, что компромисса достигнуто не было.

Столтенберг заявил журналистам, что НАТО готово оказывать поддержку Украине, вопрос о вступлении которой в организацию решают Киев и 30 союзников по НАТО, поскольку каждое государство имеет право выбирать свой путь. А Россия, отметил генсек, не может наложить вето на вступление Украины в Альянс.

Замглавы МИД России Александр Грушко заявил по окончании заседания, что Россия честно и прямо указала НАТО на то, что дальнейшее скатывание ситуации может привести к тяжёлым последствиям для европейской безопасности.

Заседание СРН не могло принести позитивного результата, поскольку его участники предложили разные повестки для обсуждения, отметил в беседе с NEWS.ru бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

Мы предлагаем говорить о гарантиях безопасности Российской Федерации, а для них самое главное — Украина. Из-за этого и были прекращены в своё время заседания СРН. Тогдашний руководитель нашей делегации, я помню, сказал, что бесконечные обсуждения Украины уже надоели. Они хотят добиться отвода российских войск [от границы с Украиной], чтобы развязать руки Киеву, если он изберёт силовой вариант решения проблемы Донбасса. Войска наши им мешают не потому, что они опасаются их нападения [на Украину]. Понятно, что никто нападать [на Украину] не собирается. Евгений Бужинский бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ

Но именно опасность «предотвращения вторжения» на территорию Украины заставила НАТО реагировать на российские предложения, которые были в конце прошлого года оформлены МИД в виде соглашений, получивших неофициальное название «ультиматум Путина». До этого НАТО отмахивалось от подобных инициатив из Москвы как от неприемлемых для себя, напомнил в беседе с NEWS.ru военный аналитик Александр Гольц.

Вся история началась с того, что Россия, по мнению НАТО, стала концентрировать свои вооружённые силы вокруг Украины — дважды за прошлый год. Но если откровенно, то реальных фактов никто не привёл. На опубликованных картах видно, что пытаются «пристегнуть» войска, находящиеся в Волгоградской области. Да, расстояние не очень большое, но с таким же успехом можно говорить и о войсках в Подмосковье, — уточнил эксперт.

Накануне заседания СРН в Брюсселе побывала украинская делегация, которая «вооружила» НАТО своими аргументами. Как заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, Брюссель принял к сведению доводы Киева. На самой Украине мало кто сомневался, что НАТО в очередной раз выразит поддержку их стране, сказала в беседе с NEWS.ru киевский политический аналитик Наталья Белицер.

Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг president.gov.ua

По этому поводу уже многие у нас высказались, разногласий нет: НАТО не могло поддержать ультиматум Москвы о нерасширении на восток. Эти требования были высказаны только для повышения ставок. Для нас очень важны были слова, прозвучавшие в Брюсселе, о том, что решения Бухарестского саммита 2008 года остаются актуальными. И, конечно, важна поддержка Вашингтона, из которого пришло сообщение, что группа конгрессменов-республиканцев работает над законопроектом об объявлении Украины страной «НАТО-плюс», — заявила киевский политолог.

Как отметил Столтенберг, НАТО и России сложно достичь договорённостей, но стороны подтвердили намерение продолжать диалог, страны Альянса заинтересованы в совершенствовании военных и гражданских каналов связи с Россией. Более того, по словам генсека, НАТО готово обсуждать с Россией взаимное ограничение вооружений. Военный аналитик Александр Гольц в беседе с NEWS.ru отметил, что возможные переговоры об ограничении могли бы иметь шансы на положительный результат, в отличие от невыполнимых требований вернуться «на рубежи 1997 года».

Речь может пойти о неразмещении [ракетных] систем, которые не могут достигать территории друг друга, об ограничении в проведении манёвров в приграничной зоне и т. д. Эти предложения могут привести к выработке мер доверия, которые были перечёркнуты в результате выхода России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Каждое из этих предложений требует детализации и очень тщательной проработки. Напомню, что ДОВСЕ был заключён после переговоров, которые длились десятилетиями. Однако нынешние дипломатические заявления о «манатках» оставляют мало надежд на рациональный путь. Александр Гольц военный эксперт военный эксперт

Президент России ранее заявлял, что ответ России в случае отказа стран НАТО рассматривать предложения по гарантии безопасности будет зависеть от предложений военных экспертов, допуская «военно-технические меры». Не стоит воспринимать это заявление сугубо как угрозу о начале военной операции на территории Украины, полагает военный эксперт.

Владимир Путин kremlin.ru

Можно предположить, что Россия развернёт ракеты средней дальности где-нибудь в Калининградской области или в Белоруссии. Но это нас вернёт в ситуацию 1979 года, когда на развёртывание таких же советских ракет американцы ответили размещением в Западной Европе «Першингов» и «Томагавков». И тут выяснилось, что наши ракеты не могут достать до главного противника в лице США, а вот американские спокойно могут долететь до Москвы и Ленинграда. Советское руководство этот факт очень беспокоил. Вот и мы можем вернуться к такой ситуации, — рассказал военный аналитик.

Брюссельское заседание Совета Россия — НАТО не принесло ощутимых результатов, кроме того, что стороны окончательно не рассорились. Осторожно прозвучало заявление о возможном начале диалога о взаимном разоружении. Генсек организации предложил восстановить работу дипмиссий в Москве и Брюсселе. Пока эти предложения не отвечают требованиям Москвы о гарантиях безопасности. Но предсказывать конечный результат переговоров в самом начале невозможно. Диалог, если он продолжится, может преподнести много неожиданностей.