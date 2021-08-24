На Украине заявили о неизбежном возвращении Крыма

Украинский посол в Германии Андрей Мельник считает, что Крымский полуостров рано или поздно «вернётся» в состав Украины. Его слова приводит LIGA.net.

Дипломат поднял тему Крыма после саммита «Крымская платформа», который он назвал «историческим прорывом». Говоря о возвращении полуострова, Мельник пояснил, что вопрос может быть решён дипломатическим путём благодаря новому механизму.

Россия добровольно вернёт полуостров, в этом после сегодняшнего дня у многих исчезнут сомнения, — сказал дипломат.

Он также убеждён, что новое немецкое правительство будет способствовать решению вопроса по Крыму.

«Крымская платформа» — это международный саммит, на котором обсуждается вопрос «возвращения» и контроля над Крымом. В мероприятии приняло участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил прошедший в Киеве саммит, подчеркнув, что там сформировалась мощная международная коалиция «для освобождения полуострова».

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» и ведущий «России 1» Дмитрий Киселёв назвал «Крымскую платформу» «бродячим цирком». Он подчеркнул, что власти «варят свою поганку», чтобы создать иллюзии у малосведущих людей. Журналист считает, что за мероприятием стоит британская разведка, а Украина рассматривает Крым только в качестве яблока раздора.