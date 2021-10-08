На Украине заявили, что Зеленский «проспал» контракт Венгрии с «Газпромом»

Украинские дипломаты и президент упустили транзит газа через территорию страны, когда Венгрия заключила контракт с «Газпромом», потому что им «не надо было спать». Об этом заявил бывший глава Закарпатской и Луганской областей Геннадий Москаль, добавивший в эфире Пятого канала, что Будапешт заключил выгодное с экономической точки зрения соглашение.

Среди тех, кто не уследил за ситуацией с транзитом газа, Москаль назвал дипломатов, президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля и «всех остальных».

Каждая страна ищет, где дешевле. <...> Это очень хорошая цена, которую получила Венгрия. А то, что контракт пошёл не так, так Украине надо было не спать, — подчеркнул бывший чиновник.

Ранее стало известно, что в условиях рекордного роста цен на газ некоторые европейские страны могут последовать примеру Венгрии и заключить контракт с «Газпромом» на поставку топлива в обход Украины, заявила депутат Верховной рады Украины София Федына. По её словам, Россия фактически вынуждает подписать невыгодные контракты на фоне грядущего газового кризиса.