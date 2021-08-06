На Украине завели более тысячи уголовных дел о коррупции за полтора года

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила за полтора года 1294 уголовных дела по подозрению в коррупционных преступлениях. Об этом заявил глава спецслужбы Иван Баканов в ходе координационного совещания, сообщает ТАСС.

СБУ сообщила о 1294 подозрениях в коррупционных преступлениях за полтора года, — сообщил Баканов.

Он пояснил, что уголовные дела были возбуждены по статьям о получении неправомерной выгоды, злоупотреблении властью, присвоении и растрате имущества. Подозреваемыми по этим делам проходят 336 человек, а 39 уже осуждены.

Глава СБУ также рассказал, что силовики уделяют особое внимание противодействию коррупции в правоохранительной и судебной системе. Более 614 сотрудников налоговых и таможенных органов, Национальной полиции и Национальной гвардии получили подозрения в причастности к коррупционным преступлениям.

Ранее на Украине главный борец с коррупцией — врио Национального агентства Украины по вопросам выявления и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), — попал под домашний арест по подозрению в присвоении более $400 тысяч. Вместе с ним по делу проходят ещё два человека.

В мае госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что коррупция на Украине представляет серьёзную угрозу для демократии. По его словам, коррупционные преступления буквально съедают страну изнутри. Политик считает, что в этом виноваты в том числе олигархи, которые ставят свои интересы выше интересов украинского народа.