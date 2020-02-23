https://static.news.ru/photo/0e6b8378-5643-11ea-88f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Поисковый запрос со словами «23 февраля праздник» находится в тройке самых частых среди пользователей Google на Украине. Такая тенденция сохраняется, несмотря на официальную отмену в стране празднования Дня защитника Отечества в этот день.

Сервис Google Trends насчитал более пяти тысяч запросов «23 лютого свято». Его смогли обогнать только два запроса — «День ангела Валентини» (День Ангела Валентины) и «Євробачення нацвідбір-2020» (Национальный отбор на Евровидение), финал которого на Украине состоялся накануне. Четвёртое место в рейтинге самых частых поисковых запросов занимает «23 февраля Украина» на русском языке.

Впервые праздник День защитник Отечества был установлен в РСФСР 27 января 1922 года в честь четвёртой годовщины создания Красной армии. В настоящее время эта дата празднуется в России, Белоруссии, Таджикистане и Киргизии.

На Украине этот праздник в 2014 году отменил президент Пётр Порошенко. Вместо него установлен новый праздник — День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Традиционно в этот день украинцы отмечают День казачества, а украинские националисты — годовщину создания Украинской повстанческой армии.

Ранее NEWS.ru писал, что украинский телеканал «Интер» показал два советских фильма о десантниках ко Дню защитника Отечества, хотя Национальный совет страны запретил транслировать в эфире фильмы с коммунистической символикой.