На Украине предупреждают жителей регионов и крупных городов о возможных массовых веерных отключениях электроэнергии. Основной причиной называют остановку импорта электричества из Белоруссии. Об этом сообщает «Главред».

Автор статьи отмечает , что проблема заключается в невозможности гибкого распределения электроэнергии в утренние и вечерние часы. Атомные электростанции работают равномерно в отличие от угольных станций. Но из-за критически низкого количества угля на электростанциях чиновники заговорили об отключениях.

Власти рассматривают несколько вариантов решения проблемы. Так, предлагается полностью перейти на газ, хотя он дороже. Главным аргументом за является фактор народного негодования, которого не избежать в случае отключения электричества.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко раскритиковал власти страны за провал подготовки к отопительному сезону. Теперь Киеву придётся просить президента РФ Владимира Путина помочь с газом, платить Москве. Гончаренко обвинил власти в «финансировании стран, которые представляют опасность» для Украины.