«Путин потирает руки»: на Украине заявили, что придётся платить России

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко раскритиковал власти страны за провал подготовки к отопительному сезону. Теперь Киеву придётся просить президента РФ Владимира Путина помочь с газом, платить Москве, отметил политик в Telegram.

Депутат рассказал , что в стране перед зимой не хватает запасов газа и угля.

В прошлом году запасы газа на начало осенне-зимнего периода составляли 28 млрд кубометров. На начало этого — лишь 18,5 млрд. Сейчас на складах 600 тысяч тонн угля. Это в разы меньше, чем надо для прохождения осенне-зимнего периода. <...> Почему не закупили газ весной? — задался вопросом депутат.

Он также жёстко раскритиковал возможные закупки электроэнергии из России и Белоруссии. Гончаренко обвинил власти в «финансировании стран, которые представляют опасность» для Украины.

Довели до того, что Путин потирает руки и ждёт, что Украина приползёт на коленях просить газ. Позор такой подготовке, — подчеркнул политик.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина всегда пользовалась российским газом, а ситуация с закупкой «европейского» газа является «большим обманом». Газа из Европы никогда не было, заявила глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она считает, что в настоящее время на Украине газа нет, его предстоит покупать по высокой цене.